Per facilitare l’espulsione degli immigrati irregolari, l’Unione europea ha dato il via libera all’apertura di “hub di rimpatrio” fuori dal suo territorio. Tra i paesi indicati come possibili destinazioni ci sono l’Uganda, l’Uzbekistan e il Ruanda. Il nuovo regolamento europeo, adottato al parlamento di Strasburgo con i voti della destra e dell’estrema destra, e contestato dalla sinistra, è una grave violazione dei diritti, secondo le organizzazioni non governative che si occupano del tema.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che solo la Spagna ha adottato un modello diverso nella gestione dei flussi migratori e sottolinea che la possibilità di espellere persone verso paesi terzi si aggiunge a nuove strette nei confronti degli immigrati irregolari.