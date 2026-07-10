In Europa il denaro contante è sempre meno diffuso. In paesi come la Svezia le transazioni online, le carte e le app di pagamento si usano ormai per gran parte delle spese quotidiane, tanto che molti negozi non accettano più banconote e monete. Intanto l’Unione europea vuole introdurre l’euro digitale, una versione elettronica della moneta unica. Ma affidarsi a un sistema completamente digitale è sicuro?
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega i rischi legati alla digitalizzazione dei pagamenti, dagli attacchi informatici alla dipendenza da società statunitensi come Visa, Mastercard e PayPal. E sottolinea che la scomparsa del denaro contante colpisce soprattutto le persone più vulnerabili, come chi è meno digitalizzato o vive in condizioni di marginalità.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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