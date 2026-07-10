In Europa il denaro contante è sempre meno diffuso. In paesi come la Svezia le transazioni online, le carte e le app di pagamento si usano ormai per gran parte delle spese quotidiane, tanto che molti negozi non accettano più banconote e monete. Intanto l’Unione europea vuole introdurre l’euro digitale, una versione elettronica della moneta unica. Ma affidarsi a un sistema completamente digitale è sicuro?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega i rischi legati alla digitalizzazione dei pagamenti, dagli attacchi informatici alla dipendenza da società statunitensi come Visa, Mastercard e PayPal. E sottolinea che la scomparsa del denaro contante colpisce soprattutto le persone più vulnerabili, come chi è meno digitalizzato o vive in condizioni di marginalità.