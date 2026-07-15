Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relazione tossica per il nostro bene. Il problema è che alcuni di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia.

“Se una persona ti mostra chi è, credile”, recita un modo di dire. Eppure, anche quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla e tendiamo a essere troppo indulgenti, spiega nel video il filosofo Alain De Botton.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024).

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