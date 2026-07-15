“Se una persona ti mostra chi è, credile”, recita un modo di dire. Eppure, anche quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla e tendiamo a essere troppo indulgenti, spiega nel video il filosofo Alain De Botton.
Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relazione tossica per il nostro bene. Il problema è che alcuni di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia.
Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024).
Guarda gli altri video della serie School of life.
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