In Albania decine di migliaia di persone dalla fine di maggio protestano contro il progetto promosso da Jared Kushner e Ivanka Trump di realizzare un grande resort di lusso sull’isola di Sazan, che si trova in una riserva naturale popolata anche dai fenicotteri rosa.

La cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri è nata come una lotta ambientale, ma le proteste si sono presto trasformate in una critica più ampia al governo del primo ministro Edi Rama, accusato di corruzione e di svendere il litorale albanese agli investitori stranieri.

Nel video del Guardian, il giornalista Matthew Cassel è andato in Albania per capire come questo movimento si è trasformato in una battaglia politica per il futuro del paese.