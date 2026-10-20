C’è un territorio dell’Unione europea in cui le donne non possono entrare? Sì, è lo Stato monastico autonomo del monte Athos, che si trova in Grecia ma ha uno statuto speciale di autogoverno. In questa penisola fuori dal tempo, ci sono duemila monaci e venti monasteri ortodossi, non si può mangiare carne e ancora oggi è vietato l’ingresso alle donne, anche per le visite turistiche. Come nasce questa tradizione e quale lunga storia c’è dietro?

Confini pazzi è una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali. In questa puntata: monaci ortodossi, tesori, spie, estintori, galline, ma niente donne.