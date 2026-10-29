Ufficialmente la Cina non fornisce armi né alla Russia né all’Ucraina. Ma un’inchiesta di Le Monde rivela che Pechino produce gran parte dei componenti necessari a costruire i droni usati nel conflitto, e li fornisce a entrambi gli eserciti. Senza la tecnologia cinese la guerra non potrebbe andare avanti nello stesso modo.
L’inchiesta rivela anche che alcuni produttori cinesi riforniscono direttamente aziende russe sanzionate, i cui droni Fpv sono usati per colpire obiettivi militari e civili in Ucraina. Attacchi che, secondo le Nazioni Unite, potrebbero costituire crimini contro l’umanità.
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