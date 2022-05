“Dalla mezzanotte del 29 aprile il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso (conservatore) ha decretato uno stato d’emergenza di sessanta giorni in tre province costiere del paese: Guayas, Manabí ed Esmeralda”, scrive il sito Gk. L’obiettivo della misura, “che limita alcuni diritti come quello di movimento e d’informazione”, è combattere la violenza delle bande criminali attive nella zona. Sarà in vigore un coprifuoco dalle undici alle cinque di mattina.