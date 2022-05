Elon Musk è in trattative con grandi fondi d’investimento e ricchi imprenditori disposti a sostenerlo nell’acquisto di Twitter, che il 25 aprile ha accettato la proposta da 44 miliardi di dollari avanzata dal fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica Tesla e dell’azienda aerospaziale SpaceX. L’obiettivo di Musk, spiega la Reuters, è ridurre l’esposizione del suo patrimonio personale, stimato in circa 245 miliardi di dollari, che per ora garantisce gran parte della cifra necessaria per concludere l’affare. Tra i fondi coinvolti ci sono l’Apollo Global Management e l’Ares Management. Musk ha anche chiesto agli attuali soci di Twitter di restare nell’azienda senza vendergli le loro quote.