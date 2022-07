Salute è allo studio un dispositivo miniaturizzato, flessibile, che agisce contro il dolore a livello locale raffreddando le fibre nervose e bloccando temporaneamente la trasmissione dei segnali, scrive Science. Dotato di un sistema di controllo della temperatura, dopo aver svolto la sua azione si dissolve. In futuro potrebbe essere un’alternativa ai farmaci antidolorifici.

Geologia I minerali terrestri potrebbero essere catalogati secondo nuovi criteri che tengano conto non solo della loro composizione, ma anche del modo in cui si sono formati (alcuni minerali si possono formare in più di dieci modi diversi). Secondo due studi pubblicati su American Mineralogist, la nuova classificazione potrebbe aiutare a capire il passato del pianeta, compresa l’origine della vita. Farebbe anche aumentare la quantità di minerali noti.