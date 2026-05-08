Il concetto di “cordone sanitario” è nato in Europa negli anni ottanta. All’epoca l’obiettivo era contenere l’avanzata dei partiti di estrema destra, molti dei quali erano in ascesa ma ancora marginali. Nel contesto attuale le forze sovraniste e nazionaliste sono forti in molti paesi e, se non sono al governo, potrebbero andarci presto. Come si applica oggi questa idea in Scandinavia, in Slovacchia, in Germania o in Romania, dove i socialisti hanno appena fatto cadere un governo con l’aiuto dell’estrema destra?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, si chiede come gli altri partiti devono affrontare la popolarità delle forze di estrema destra, cercando di parlare al loro elettorato, senza però inseguire idee e programmi reazionari. E si interroga anche su quale deve essere l’atteggiamento dei mezzi di informazione.