Brasile L’ex presidente Jair Bolsonaro, che si trova in Florida dallo scorso 30 dicembre, ha fatto domanda per un visto turistico per rimanere altri sei mesi negli Stati Uniti. Bolsonaro è sotto inchiesta per aver incoraggiato gli estremisti di destra ad assaltare il palazzo presidenziale, la corte suprema e il parlamento a Brasília l’8 gennaio. Il 31 gennaio, parlando a un evento a Orlando organizzato dal gruppo Yes Brasil Usa, Bolsonaro ha detto che “il governo di Lula non durerà a lungo” e che lui continuerà a essere attivo in politica .