Nelle sue stime pubblicate il 31 gennaio, il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede un rallentamento della crescita globale, che nel 2023 si fermerà al 2,9 per cento contro il 3,4 per cento del 2022. “Ma le sue stime”, scrive la Bbc, “sono più ottimistiche rispetto a quelle di ottobre, che per quest’anno calcolavano una crescita dello 0,2 per cento”.