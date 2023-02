◆ Probabilmente con più dolore che ira, l’autrice dell’articolo Gabriela Wiener (Internazionale 1496) rispecchia con mezze verità – che possono diventare grandi bugie – ciò che preoccupa tutti i peruviani riguardo le enormi carenze in vari settori nel mio paese. Tuttavia, si riconosce il merito a questa democrazia imperfetta di aver ridotto dal 58 al 20 per cento il livello di povertà tra il 2004 e il 2019. Purtroppo, gli effetti della crisi del sistema politico, la pandemia, la pressante siccità degli ultimi due anni e la gestione del governo dell’ex presidente golpista Pedro Castillo hanno segnato un passo indietro negli indicatori socioeconomici e nel benessere di milioni di famiglie. Ma da lì a negare che in Perù regnino lo stato di diritto, la separazione e l’indipendenza dei poteri, le più ampie libertà d’espressione e di stampa, il rispetto degli impegni internazionali in materia di tutela dei diritti umani, o affermare che la polizia ha ricevuto ordini di sparare, è una vera assurdità. La nostra giovane democrazia non era sicuramente preparata ad affrontare adeguatamente queste importanti e massicce proteste da parte dei peruviani più fragili. La via d’uscita da questa crisi, però, non può essere il caos ma una migliore democrazia.

Eduardo Martinetti, ambasciatore del Perù in Italia