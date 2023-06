In una casa allagata in seguito alla distruzione della diga di Nova Kachovka, sul fiume Dnepr, avvenuta il 6 giugno. A una settimana dal sabotaggio, che l’Ucraina e la comunità internazionale attribuiscono alla Russia, i danni ambientali, umanitari e sanitari sono enormi. I morti e i dispersi sono almeno 69, mentre le risorse di acqua potabile sono contaminate da inquinanti di ogni tipo e si registrano già i primi casi di colera. Anche la produzione agricola della regione – soprattutto cereali, in gran parte destinati all’esportazione – è a rischio per la distruzione dei sistemi d’irrigazione.