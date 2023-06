Honduras Almeno 41 donne sono morte in una rissa scoppiata il 20 giugno tra detenute appartenenti a bande rivali in un carcere femminile a quaranta chilometri dalla capitale Tegucigalpa. La presidente Xiomara Castro si è detta sconvolta per la violenza e ha annunciato che prenderà misure drastiche. ◆ L’attivista per l’ambiente Oquelí Domínguez è stato ucciso il 16 giugno a Tocoa, nel nord del paese. Difendeva le risorse idriche del parco nazionale Montaña de Botaderos Carlos Escaleras dall’attività di un’azienda mineraria.