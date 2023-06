Paleoantropologia Uno dei più antichi antenati umani era in grado di stare in piedi e camminare. Ricostruendo al computer i muscoli della gamba e della regione pelvica di Lucy, un esemplare femmina di Australopithecus afarensis vissuto 3,2 milioni di anni fa, è emerso che la percentuale di muscoli era maggiore e occupava più spazio rispetto agli esseri umani moderni (nell’immagine), scrive Royal Society Open Science.

Salute Secondo uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour, l’isolamento sociale è associato a una maggiore mortalità generale (ma gran parte dei dati proviene da paesi ad alto reddito). L’isolamento sociale sarebbe anche associato a un maggiore rischio di morte per cancro e per malattie cardiovascolari. Gli autori concludono quindi che intervenire per ridurlo possa allungare la vita.