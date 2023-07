Alcuni ranger del parco nazionale Murchison Falls, in Uganda, posano davanti a una montagna di tagliole e trappole, trovate nella riserva nei dodici mesi precedenti. Le più grandi, in basso, sono usate per catturare elefanti, ippopotami e leoni. I guardaparco hanno creato la montagna di metallo, del peso di dodici tonnellate, per denunciare l’aumento del bracconaggio, una minaccia sia per gli animali sia per le persone, che rischiano di essere gravemente ferite o uccise dalle trappole.