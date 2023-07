◆ Belli gli articoli sulle città senza auto (Internazionale 1518). Passano tre messaggi fondamentali: cambiare la mobilità urbana richiede modifiche di sistema, non bastano le scelte individuali; serve coraggio politico e all’inizio ci sarà sempre resistenza da parte di alcuni abitanti; bisogna accompagnare un cambiamento culturale radicale, come è successo con il tabacco. E, soprattutto, è importante sapere che tutto questo è possibile. Maria Cristina Caimotto

◆ Ho letto l’articolo di Francesco Erbani sul lavoro precario nei beni culturali italiani (internazionale.it). Grazie. Mi sono sentita meno sola. Io ho appena rifiutato un lavoro, che faccio da anni, per un’azienda che ha vinto un appalto e che mi ha proposto un contratto di co.co.co. È ora di dire no. Non si tratta di resistenza, ma di rifiutare lo sfruttamento autorizzato dalle istituzioni. Va bene la flessibilità, ma non i contratti di lavoro offensivi. Vorrei proporre ai creatori di queste proposte contrattuali, ai legislatori, nonché ai nostri parlamentari un cottimo senza benefici, permessi, ferie, malattie, in smart working e a loro spese. Poi ne riparliamo.

Patrizia