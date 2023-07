Persone in fuga dal campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, durante un’operazione militare dell’esercito israeliano. Nell’incursione, la più grande degli ultimi anni, durata dalla notte del 3 alla mattina del 5 luglio, sono morti dodici palestinesi e un soldato israeliano. Nel campo di Jenin vivono 14mila persone e in tremila hanno lasciato le loro case per sfuggire ai combattimenti. L’esercito israeliano ha usato droni ed elicotteri, come aveva fatto in un precedente attacco alla fine di giugno, per la prima volta dal 2006.