Attivisti per i diritti degli animali protestano prima dell’inizio della festa di San Fermín. La manifestazione, che dura dal 7 al 14 luglio, è famosa per la corsa dei tori: ogni giorno sei animali sono condotti attraverso le strade di Pamplona fino all’arena in cui saranno uccisi. Nonostante anni di campagne da parte degli animalisti, in Spagna la corrida è ancora legale, così come in Francia, in Portogallo e in cinque paesi latinoamericani, anche se la Catalogna e alcune città spagnole hanno deciso di vietarla e la partecipazione del pubblico è in calo da anni.