Caldo Nell’estate del 2022 più di 61mila persone sono morte in Europa a causa delle alte temperature. Nello studio, pubblicato su Nature Medicine, i ricercatori hanno preso in considerazione 35 paesi, per un totale di circa 540 milioni di abitanti. L’Italia, con 18mila decessi, la Spagna, con 13mila, e la Germania, con ottomila, sono i paesi più colpiti in termini assoluti. Considerando invece il tasso di mortalità, i più penalizzati sono Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. Il fenomeno interessa le persone anziane più di quelle giovani, e le donne più degli uomini. L’estate del 2022, caratterizzata da una serie di ondate di caldo, è stata la più torrida in Europa da quando sono cominciate le rilevazioni. Ma la più mortale resta quella del 2003, con oltre 70mila decessi. Nella foto: Roma, 11 luglio 2023