Salute I cromosomi in più presenti in alcune cellule cancerose sono essenziali per la crescita tumorale. Eliminandoli si blocca lo sviluppo della malattia. Lo studio è basato sulla tecnologia crispr, che permette di eliminare la copia in eccesso del cromosoma 1 umano. Lo studio, scrive Science, potrebbe favorire lo sviluppo di nuove terapie contro il cancro.

Astronomia Una ricerca pubblicata sulla rivista europea Astronomy and Astrophysics spiega perché l’esopianeta ltt9779b è così brillante. L’esopianeta, che si trova a circa 260 anni luce dalla Terra ed è grande come Nettuno, orbita molto vicino alla sua stella e ha una temperatura di circa duemila gradi. L’atmosfera contiene silicio e titanio, che riflettono l’80 per cento della luce (più di Venere, che riflette il 75 per cento, e della Terra, che riflette il 30 per cento).