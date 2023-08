◆ Nell’editoriale di Giovanni De Mauro sul viaggio (Internazionale 1522-23-24) la filosofa Agnes Callard afferma che quasi tutte le persone dicono: “Mi piace viaggiare”. Questo mi ha portato a una considerazione personale: io non ho mai pronunciato quella frase. Penso che non tutti siano adatti a viaggiare. I viaggi sono impegnativi e, consapevole dei miei limiti, non mi vergogno, almeno ora da adulta, a dire che non ne ho mai fatto uno. Non mi manca la curiosità ma lo spirito di adattamento, quella resistenza al disagio che un viaggio richiede. E soprattutto temo di non essere preparata ad assorbire le sensazioni che un’esperienza simile porta con sé. Fare la turista, passare e scivolare via non mi piacerebbe. Francesca Santese

◆ È luglio, fuori ci sono una quarantina di gradi. Il vento è caldo e prosciuga i pensieri sul nascere. Sono bloccata in un appartamento romano con un anziano non autosufficiente, come molti altri in questa Italia sempre più geriatrica. Le case dei miei genitori e dei miei amici in Lombardia sono state devastate dalla furia della grandine di stanotte. Le vacanze non esistono e, anche se esistessero, non sarebbero appetibili a causa del caldo, dei prezzi, degli incendi e dello spettro della gentrificazione che toglie fascino a ogni angolo. Eppure mi ritrovo a leggere con passione l’articolo sulla scrittura (Internazionale 1521). Come se fuori da questa stanza non ci fosse altro. Nonostante tutti i problemi della Terra, Internazionale riesce sempre a ricordarmi che ci sono ancora tante cose belle da salvare.

Annalisa Schiavone