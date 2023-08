Una madre aiuta il figlio a superare una recinzione di filo spinato a Eagle Pass, in Texas. Sono entrati nello stato guadando il Rio Grande, il fiume che separa Messico e Stati Uniti, evitando le barriere galleggianti piazzate nell’acqua dalle autorità texane per limitare gli ingressi di migranti senza documenti. Secondo le organizzazioni per i diritti dei migranti, le barriere aumenteranno il rischio di annegamento per chi cerca di passare il confine. Gli attraversamenti irregolari non erano così numerosi da vent’anni.