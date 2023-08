Alcuni ragazzi giocano sul tetto di un edificio a Tondo, nell’area metro­politana di Manila. Il basket è molto seguito nelle Filippine, insieme alla boxe e ai concorsi di bellezza. In questo periodo l’entusiasmo per lo sport è ai massimi livelli perché il 25 agosto sono cominciati i mondiali di basket maschili, che per la prima volta sono organizzati da tre paesi diversi: Giappone, Indonesia e Filippine.