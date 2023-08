Soldati israeliani sorvegliano la demolizione di una casa palestinese nella Cisgiordania occupata, tenendo a distanza passanti e giornalisti. Secondo l’organizzazione The Israeli committee against house demolitions, dal 1947 più di 131mila case palestinesi sono state abbattute in Israele e nei Territori occupati. Di solito le motivazioni sono “necessità militari”, mancanza di permessi o una ritorsione sulle famiglie dei palestinesi accusati di aver compiuto attacchi contro israeliani. Questa politica è una violazione del diritto internazionale ed è considerata un crimine di guerra.