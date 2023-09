Una stazione di servizio dopo il passaggio dall’uragano Idalia, che ha colpito Messico, Cuba e Stati Uniti alla fine di agosto. In Georgia e in Florida più di 400mila persone sono rimaste per giorni senza elettricità e le autorità sono state costrette a cancellare centinaia di voli. Secondo alcune stime, i danni causati dall’uragano potrebbero arrivare a diciotto miliardi di dollari. La National oceanic and atmospheric administration (Noaa) statunitense stima in quaranta miliardi di dollari i danni provocati da disastri climatici e ambientali tra gennaio e luglio del 2023.