◆ Dopo aver letto l’articolo di copertina sull’ecoansia e l’articolo di Rebecca Solnit (Internazionale 1526) mi sento meno sola. Aiuta sapere che non sono l’unica a soffrire di ansia climatica e che all’estero ci sono persone specializzate e pubblicazioni che possono aiutarmi ad affrontarla. Soffro di ansia legata alla situazione ambientale del pianeta da molti anni, ma il disagio si è accentuato dopo la nascita dei miei figli. Quando ho cominciato a stare male una delle cose che più mi faceva soffrire era la sensazione di essere l’unica preoccupata, e non capivo perché nessuno protestasse e scendesse in piazza (o tirasse torte alla Gioconda). Nessuno degli psicoterapeuti e psichiatri che ho consultato aveva mai avuto a che fare con casi di ansia climatica né mi ha indirizzato verso un collega più preparato. Nessuno mi ha saputo trattare in relazione

alla specificità della mia ansia, anzi, qualcuno ha contribuito a farmi sentire ancora più pazza, sottolineando l’eccezionalità del mio caso. Negli anni successivi ho partecipato all’organizzazione di marce e manifestazioni e almeno ho capito di non essere sola, anche se fino a poco tempo fa non avevo mai conosciuto qualcuno che avesse sintomi simili ai miei. Temo che in Italia la psichiatria e la psicoterapia siano ancora inadeguate a trattare l’ansia climatica, e credo che fino a quando non ci sarà personale formato altre persone soffriranno in silenzio come me.

Valentina B.