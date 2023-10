“Le Nazioni Unite hanno chiesto maggiori controlli sul commercio di materie prime, spiegando che le attività non regolamentate stanno peggiorando la crisi alimentare globale dovuta all’invasione russa dell’Ucraina”, scrive Bloomberg. Secondo un rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) pubblicato il 4 ottobre, ormai è la speculazione finanziaria a dominare il mercato alimentare, anche perché i trader riescono ad aggirare le leggi presentandosi come aziende produttrici invece che come operatori finanziari. L’Unctad chiede di indagare sul legame tra speculazione e prezzi alimentari, facendo notare che questi ultimi sono scesi dopo il picco raggiunto nel marzo 2022, ma restano più alti del periodo precedente alla pandemia. L’agenzia dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) ad agosto ha registrato un prezzo record del riso, cresciuto del 31 per cento rispetto all’anno prima, una conseguenza della scarsità del prodotto e della decisione dell’India di bloccare le esportazioni. ◆