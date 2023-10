Squali balena a Cebu, nelle Filippine. Con quest’immagine Erwin Lim ha partecipato all’Epson international Pano awards, un premio dedicato alla fotografia panoramica. Lo squalo balena è il più grande vertebrato non mammifero vivente. Da anni turisti e scienziati visitano i suoi habitat marini per osservarlo e fotografarlo. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l’interazione con l’uomo rischia di influenzare il comportamento di questi pesci e l’ambiente in cui vivono.