Il presidente statunitense Joe Biden arriva a Tel Aviv, accolto dal primo ministro israeliano Benjamin Neta­nyahu, la mattina del 18 ottobre 2023. Il suo incontro con i leader di Egitto, Giordania e Autorità nazionale palestinese è stato annullato dopo l’attacco a un ospedale di Gaza, che ha causato centinaia di morti. Per Biden è la seconda visita in un paese in guerra da quando si è insediato alla Casa Bianca. Il 20 febbraio 2023 aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Kiev.