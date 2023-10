L’attivista per il clima Greta Thunberg, 20 anni, arrestata dalla polizia britannica durante una manifestazione di protesta a Londra. Thunberg è stata fermata insieme ad altre 26 persone per aver ostruito le vie di accesso a un hotel dove era in corso l’Energy intelligence forum, una conferenza a cui partecipavano gli amministratori delle aziende petrolifere Shell e Total e alcuni ministri del governo britannico. In seguito è stata denunciata e rilasciata su cauzione. La prima udienza del suo processo è prevista il 15 novembre.