La performance della compagnia di artisti di strada Macnas in occasione della tradizionale parata di Hallo­ween, che quest’anno s’intitola Cnámha la loba. Cnámha in irlandese significa ossa, mentre la leggenda della loba – una donna lupo che ridà vita a persone, animali e divinità del passato cantando sulle loro ossa – deriva dal folclore slavo e sudamericano. Il regista della compagnia ha spiegato di voler “rivisitare il passato, guardando a popolazioni e divinità che abbiamo quasi dimenticato e portandole in strada in un glorioso technicolor”.