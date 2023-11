La piccola Amal, una marionetta alta più di tre metri e mezzo che rappresenta una bambina di dieci anni in fuga dalla guerra in Siria, davanti al muro di confine tra Tijuana e San Diego, negli Stati Uniti. Dal luglio 2021 Amal ha percorso novemila chilometri, viaggiando in quindici paesi del mondo, per sensibilizzare le persone e i governi sui diritti di milioni di bambini migranti che scappano dai conflitti e dalla violenza e spesso sono separati dalle loro famiglie. Il progetto è curato dal festival itinerante The Walk.