Profughi afgani in fila al valico di frontiera di Torkham in attesa di tornare nel loro paese. Dopo l’ultimo attentato terroristico nel Belucistan, il governo pachistano ha dato tempo fino al 1 novembre agli immigrati irregolari per lasciare il paese volontariamente ed evitare di essere deportati. Islamabad accusa i gruppi islamisti pachistani, che hanno le loro basi in Afghanistan, degli attacchi sul suo territorio. Negli ultimi decenni molti afgani sono scappati dalla guerra, dalla povertà e dalla violenza dei taliban trovando rifugio in Pakistan, dove oggi 1,7 milioni di loro è senza documenti. In un mese circa duecentomila persone hanno lasciato il paese.