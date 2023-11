Biodiversità In Europa più di 2.800 specie sono a rischio di estinzione. Uno studio pubblicato su Plos One ha preso in esame le 14.669 specie europee incluse nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), che comprende il 10 per cento di quelle presenti nel continente, concludendo che quasi una su cinque è minacciata. La proporzione è più alta per le piante (27 per cento) e per gli invertebrati (24 per cento). La perdita di biodiversità è dovuta soprattutto all’agricoltura, all’inquinamento e alla distruzione degli habitat, ma il cambiamento climatico ha un ruolo sempre più importante. Estrapolando i dati a livello globale, gli autori ipotizzano che le specie a rischio siano due milioni, il doppio rispetto a quanto stimato. Nella foto: stelle marine girasole