Un cimitero nel villaggio di Kaynar, vicino all’ex sito per test nucleari di Semipalatinsk, dove per quarant’anni l’Unione Sovietica fece esperimenti per studiare gli effetti delle esplosioni sul suolo, l’acqua, la fauna e gli esseri umani. Vicino ai confini dell’area, anche se contaminata, vivono migliaia di persone che ricevono dei sussidi dal governo del Kazakistan.