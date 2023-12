Ispirata dalla sua passione per le indagini e grazie alle conversazioni con professionisti del settore, all’età di sessant’anni Lee creò diciannove diorami (mdellini in scala) di scene del crimine, che chiamò Nutshell studies of unexplained ­death (Brevi studi di morti non spiegate), per il dipartimento di medicina legale di Harvard. I suoi modellini contribuirono a fornire agli investigatori gli strumenti per esercitarsi ad analizzare le scene del crimine e sviluppare schemi di ricerca e metodi di indagine più efficaci. Ogni modellino, in scala 1:12, è stato fatto a mano da Lee ed è legato a un caso reale dell’epoca, che la criminologa ricostruì studiando i rapporti della polizia e gli atti giudiziari. I diorami mostrano la scena del crimine nel modo in cui fu trovata da familiari, conoscenti o dalla polizia, mentre gli arredi delle stanze sono stati realizzati da Lee, affidandosi alla sua immaginazione e al suo gusto personale.