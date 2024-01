Un campeggio allagato per lo straripamento del fiume Nene dopo il passaggio della tempesta Henk, che all’inizio di gennaio ha provocato forti piogge e allagamenti in gran parte del Regno Unito. Henk è stata l’ottava tempesta a colpire il paese dall’inizio dell’autunno, ed è arrivata pochi giorni dopo i gravi danni causati da Gerrit alla fine di dicembre. In molte località le precipitazioni sono state molto al di sopra della media stagionale. Secondo gli esperti il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l’intensità di questi eventi.