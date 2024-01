Nel fine settimana in tutta la Germania si sono svolte centinaia di manifestazioni contro il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd). Secondo gli organizzatori più di un milione e mezzo di persone sono scese in strada da Berlino ad Amburgo, da Dresda a Monaco. La mobilitazione segue la notizia di una riunione di militanti di estrema destra avvenuta a Potsdam a novembre, in cui si era discusso un piano per l’espulsione in massa di milioni di immigrati e cittadini tedeschi di origine straniera.