Archeologia L’Homo sapiens potrebbe essere arrivato in Asia orientale, attraverso i monti Altai, la Siberia e la Mongolia, prima di quanto stimato. A Shiyu, un sito archeologico nella Cina settentrionale, sono state trovate tracce che risalgono a 45mila anni fa. Secondo uno studio pubblicato su Nature Ecology and Evolution gli utensili in pietra rinvenuti potrebbero essere stati usati per cacciare i cavalli. Nel sito, scoperto nel 1963, sono state trovate anche ossa di mammiferi.