La surfista brasiliana Maya Gabeira in gara durante il Nazaré big wave challenge, un torneo internazionale che si svolge nella Praia do Norte, vicino alla località balneare portoghese. Questo punto sull’oceano Atlantico è famoso per le sue onde, considerate le più alte del mondo. Nazaré detiene il record dell’onda più alta mai affrontata nella storia del surf: il 29 ottobre 2020 il tedesco Sebastian Steudtner ne ha cavalcata una di 26,2 metri.