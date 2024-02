Spagna La camera bassa del parlamento spagnolo ha respinto la legge sull’amnistia per gli indipendentisti catalani voluta dal premier socialista Pedro Sánchez. A votare contro non è stata solo l’opposizione di centrodestra, ma anche gli stessi indipendentisti di Junts por Catalunya, con cui il governo aveva concordato il provvedimento.

Turchia Il 29 gennaio la polizia turca ha arrestato due persone, un tagico e un ceceno, per l’attacco del giorno precedente in una chiesa italiana di Istanbul, in cui era morto un uomo. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico.