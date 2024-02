Il settore dedicato alla plastica a Merkato, il mercato all’aperto della capitale etiope Addis Abeba, considerato uno dei più grandi dell’Africa. Nonostante il continente produca appena il 5 per cento della plastica mondiale e ne consumi il 4 per cento, la crescita demografica e l’urbanizzazione stanno facendo aumentare l’uso di questo materiale, causando gravi problemi d’inquinamento perché mancano le strutture per riciclarlo. Una trentina di paesi africani ha già messo al bando le plastiche monouso.