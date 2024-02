Cile Il 6 febbraio l’ex presidente conservatore Sebastián Piñera è morto in un incidente a bordo di un elicottero, che è precipitato sopra il lago Ranco, nella regione Los Ríos, nel sud del paese. Piñera aveva guidato il paese per due mandati, dal 2010 al 2014 e dal 2018 al 2022.

Stati Uniti Una corte d’appello federale ha stabilito che Donald Trump non gode dell’immunità per i reati commessi nel periodo in cui era presidente, e che quindi il processo per il tentativo di ribaltare l’esito delle elezioni può andare avanti. Trump farà ricorso alla corte suprema.