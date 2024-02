Un gruppo di sostenitrici di Donald Trump durante un comizio alla Coastal Carolina university, nel South Carolina, dove il 24 febbraio si terranno le primarie repubblicane. Trump, 77 anni, sta continuando la sua corsa per diventare il candidato conservatore alle elezioni presidenziali di novembre, dove probabilmente sfiderà l’attuale presidente democratico Joe Biden. Nel South Carolina ha detto che, nel caso di un attacco della Russia, gli Stati Uniti non difenderebbero un ­paese della Nato che non abbia contribuito abbastanza al bilancio dell’alleanza.