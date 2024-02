La squadra della danza del drago partecipa a una parata per celebrare il capodanno lunare a Hongcun, un villaggio nella provincia dell’Anhui. Nel calendario cinese il drago è un simbolo di buon auspicio, non sputa fuoco come nella tradizione occidentale ma è legato all’acqua e simboleggia la prosperità negli affari, l’abbondanza nei raccolti e la buona salute.