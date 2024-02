◆ Da appassionata e studiosa di India, ho letto l’articolo sulla cancellazione della memoria di Gandhi (Internazionale 1549) tutto d’un fiato. In questo momento la memoria storica dell’India è modificata e manipolata. Gandhi da eroe nazionale (e mio eroe personale) è stato trasformato in nemico della nazione e la sua immagine è strumentalizzata. Quando ho vissuto a Mumbai ho percepito confusione, astio e poca capacità critica verso il periodo in cui il Mahatma fu protagonista della storia del paese. Una storia proposta come una narrazione costruita ad hoc per instillare un sentimento di nazionalismo anche nelle nuove generazioni di indiani. Beatrice

◆ L’articolo di Claudia Torrisi per la campagna contro la violenza di genere (internazionale.it) poteva anche intitolarsi “Quello che le donne non dicono”. Non diciamo delle paure e del calcolo minuzioso e automatico che facciamo quando scegliamo un percorso a piedi, valutiamo orari e illuminazione, ponderiamo il rumore alle nostre spalle e se le scarpe potrebbero assisterci in una corsa improvvisa. Mi ha colpito moltissimo perché è una fotografia esatta della realtà e perché non se ne parla. Mi ha colpito la proposta di coprifuoco per gli uomini, che ha suscitato reazioni indignate, ma ha illuminato una realtà che diamo per scontata: noi, in una qualche forma di coprifuoco, ci viviamo dentro da sempre. Grazie per questo articolo.

Serena