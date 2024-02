◆ Ho letto con curioso entusiasmo l’articolo sui progressi e i limiti delle nuove neurotecnologie (Internazionale 1550). Nell’articolo si evidenzia come gli scienziati coinvolti nelle ricerche abbiano da subito preso coscienza delle implicazioni etiche sulla privacy dello “spazio mentale” personale. Una scoperta eccezionale, infatti, non salvaguarda dai possibili usi impropri (vedi energia nucleare) e da possibili conseguenze negative. La plastica, per esempio, che all’inizio sembrava una rivoluzione in termini di praticità ed economicità, ha un impatto su ambiente e salute che non era stato calcolato. Il nostro cervello è “incarnato” in un corpo e quella che chiamiamo coscienza dipende molto dalle interazioni con la parte motoria e l’ambiente. Se in un futuro delegassimo questo aspetto ai comandi cerebrali mediati da macchine, quale potrebbe essere la nostra coscienza? Sembra d’intravedere un futuro distopico come nel film Matrix.

Dario Alimonti