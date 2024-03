Il leader nordcoreano Kim Jong-un alla cerimonia per la costruzione di una fabbrica nella contea di Songchon, nella parte orientale del paese. Durante la cerimonia Kim ha promesso di accelerare il piano di sviluppo regionale 20x10, in base a cui ogni anno fino al 2034 saranno aperte nuove fabbriche con equipaggiamenti moderni in almeno venti contee remote della Corea del Nord.